¿Qué pasará con las 200 familias que perderán el trabajo en el Parque Tayrona?

Al menos 100 trabajadores de la Concesión Parque Tayrona firmaron una carta dirigida al presidente Iván Duque en la que le piden que piense en las 200 familias que dependen de la concesión conformada por AVIATUR, Camara de Comercio de Santa Marta y Pasarola Toursa que termina su contrato el próximo 5 de diciembre.

Deiber Rincón, quien desde hace 8 años trabaja en el Parque Tayrona, solicitó al mandatario que permita que el actual concesionario del Tayrona no entregue el 5 de diciembre sino el día en que asuma el nuevo operador que se decide el 16 de enero y se estaría entregando en febrero o marzo.

(Escuche en W: Licitación del Parque Tayrona a debate en la Cámara de Representantes)

El requerimiento al presidente Duque es que ayude a los 200 empleados a no quedarse sin empleo debido a la dificultad de conseguir trabajo en esa zona del Parque Tayrona además del caos que podría generar con los 5 mil turistas que ingresan por día en temporada alta.

(Lea en W: ¿Por qué se aplazó la licitación de los servicios ecoturísticos del Parque Tayrona?)

"Lo que le estamos pidiendo al presidente es que no nos quedemos sin trabajo en diciembre y podamos ir hasta cuando reciba el nuevo operador y que ese operador de forma discrecional decida si nos contrata o no. Suponiendo que no nos contrate, salvaríamos 3 meses de trabajo."