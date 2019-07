¿Qué pasó en la llegada de Rafael Martínez a la alcaldía de Santa Marta?

Acompañado de sus ex funcionarios, el alcalde Rafael Martínez llegó en la mañana de este martes 23 de julio a reasumir sus funciones en el palacio municipal de Santa Marta.

(Lea también: Revocan detención domiciliaria al Alcalde de Santa Marta)

Martínez dijo, entre otras cosas que no tendrá un "espejo retrovisor", que su objetivo es resolver la situación del agua potable a través de la puesta en marcha de una planta desalinizadora y que no desmontará la fiesta del mar a pesar de considerar que "no están a la altura de otros años".

El alcalde titular inició el proceso de empalme con el alcalde (e) Andrés Rugeles quien llegó al palacio municipal de la ex viceprocuradora general Martha Castañeda, quien hasta el momento ocupa las funciones de secretaria jurídica.

En medio de la llegada, Martínez le dijo a Rugeles en el despacho principal de la alcaldía que "usted fue el que me señaló, me condenó, me juzgó sin conocerme. Qué bueno que me hubiera dado la oportunidad de conocerme y explicarle las dudas que hubiera tenido".

"Yo espero ir a todos los procesos, como muy seguramente en estos cuatro meses que estuvo aquí a usted le va a tocar ir a alguno, y yo no voy a decir que usted es un corrupto", resaltó el burgomaestre.

(Lea en W Radio: Carlos Caicedo, exalcalde de Santa Marta sale del país con permiso)

A su turno, el secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Rugeles, indicó que "aquí no se ha hecho ningún señalamiento a nadie, son las autoridades y los órganos...". En este punto no pudo terminar por los abucheos de algunos simpatizantes del movimiento Fuerza Ciudadana.