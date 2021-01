Razón por la que negaron a Millonarios jugar como local en Tunja

El gerente Instituto de Recreación y Deportes de Boyacá (Indeportes), Fabio Parra, confirmó que el alto contagio de Covid-19 fue la razón por la cual negaron la solicitud a Millonarios de jugar como local en el estadio La Independencia las primeras fechas del fútbol profesional colombiano.

"Nosotros estudiamos la posibilidad, pero la situación de salud en el departamento no es la ideal, entonces fue una de las cosas por las que nos vimos en la obligación de decir no, para que no se presenten incrementos del COVID-19”, explicó.

Parra dijo que la decisión se consultó a la Alcaldía de Tunja y a la Gobernación de Boyacá que a su vez recomendaron negar la solicitud, pues las UCI en la capital boyacense tiene una ocupación del 86% y las camas de hospitalización del 87%.

En cuanto a la parte técnica de la gramilla dijo que se está realizando un tratamiento especial, y teniendo en cuenta los compromisos de Boyacá Chico y Patriotas Boyacá, darle la posibilidad a otro equipo podría generar más dificultad en el estado de la grama.