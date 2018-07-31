Reabren servicios de seis unidades de la clínica Esimed de Tunja. Foto: Cortesía Gobernación de Boyacá( Thot )

El secretario de Salud del departamento de Boyacá, Germán Pertuz, confirmó que se levantaron las medidas sanitarias que se habían tomado contra la Clínica Esimed de Tunja en las áreas de farmacia, urgencias, hospitalización, salas de parto, de cirugía y endoscopia.

Señaló que una vez que la clínica Esimed pasó todos los soportes el día de ayer se ordena la visita de subsanación y verificación de hallazgos

"La decisión se tomó tras una visita a la clínica de ingenieros de sistemas, técnicos, médicos, enfermeras, fisioterapeutas pues se encontró en la verificación se van a levantar las medidas sanitarias", explicó Pertuz.

Sin embargo, la Secretaría de Salud mantiene medidas sobre unidades de cuidados intensivos porque en la clínica aún no están los equipos cuya falta generó la toma de la medida.

Pertuz sostuvo que continuará con las verificaciones en los hospitales públicos y privados del departamento.

El pasado 19 de julio la Secretaría de Salud había tomado la decisión de cerrar los servicios lo que generó protestas de usuarios y empleados de la clínica Esimed.