Reaparece Andrea Valdiri en redes luego de la fuerte pelea que protagonizó con su hermana

Después de que se publicaran varias conversaciones, fotos y videos de una pelea que la influencer tuvo con su hermana, Shajum, en la noche del pasado lunes, millones de comentarios no se han hecho esperar.

Las barranquilleras fueron tendencia en Twitter por la pelea en la que se gritaron muy fuerte de acuerdo a polémicos audios que fueron difundidos.

Sin bien, no se sabe la verdadera razón de la discusión, los audios en redes dejaron escuchar que las hermanas habrían tenido una disputa en la que la bailarina habría resultado agredida. No obstante, la clínica donde se había dicho que estaba internada Valdiri dijo no tener registro de su estadía.

Crecen los rumores y a pesar de que no hay un pronunciamiento oficial en sus redes por parte de la influencer, hace algunas horas reapareció con una historia en Instagram donde dio un parte de tranquilidad a sus seguidores que preguntan sobre su estado de salud.

La artista escribió: “Los amo. Hay Valdiri para rato. Pronto volveré a compartirles mi alegría. Dios los bendiga” en una imagen donde hace el signo de paz con sus dedos que tienen curaciones.



foto: Instagram

Por esa razón, se podría afirmar que sí hubo una pelea, por lo que Valdiri tuvo que ingresar a un hospital, diferente al señalado inicialmente.

Por su parte, Shujam Ospino Valdiri, la hermana con la que Andrea habría tenido la pelea, también aprovechó sus redes para compartir una historia en Instagram ante la insistencia de seguidores.

Luego de este inconveniente, las hermanas Valdiri han aumentado el número de seguidores en las redes sociales, por lo que varios usuarios coinciden en que todo fue un “show inventado para ganar más fama”.

Cabe recordar que algunas de las versiones apuntan a que Andrea habría llegado hasta la casa de su madre y habría discutido con su hermana, tan fuerte, que esta última la alcanzó a agredir con un arma blanca, sin embargo, uno de los amigos de la barranquillera con el que, supuestamente, esta fue al lugar desmintió la información.

Por otro lado, se rumora que el problema de las hermanas habría sido por un hombre, pero hasta el momento ni la Valdiri, ni nadie de su familia ha salido a entregar declaraciones al respecto.