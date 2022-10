Representante de Aquarela pide al procurador respetar derecho de desarrollo y construcción

A través de un documento radicado en la Procuraduría General de la Nación y el Ministerio de Cultura, los representantes del proyecto inmobiliario Aquarela que se desarrolla cerca del Castillo San Felipe de Barajas en la ciudad de Cartagena, mostraron los documentos que, según ellos, evidencian que la polémica licencia de construcción otorgada por el curador uno, Ronald Llamas, es legal.

(Le puede interesar: Personero de Cartagena solicita suspensión preventiva de construcción cerca del castillo)

Así mismo, exigen les respeten los derechos adquiridos a través de estos permisos que, según ellos, están acordes a las normas urbanísticas. De esta manera, desvirtúan lo dicho por la Procuraduría y el Ministerio de Cultura, relacionado con la supuesta afección de esta construcción al Castillo San Felipe y el sector amurallado.

“El otorgamiento de dichas licencias urbanísticas implica la adquisición de derechos de desarrollo y construcción, por lo tanto se deben respetar y de ninguna manera se pueden ver afectadas por actos administrativos posteriores a su aprobación”, dice el documento.

De esta manera, cuestionan las acciones y posiciones tomadas por las autoridades sobre su proyecto inmobiliario: “Este tipo de acciones desestimulan la construcción de unidades de interés social y, sin duda, ponen en riesgo de vulnerabilidad a miles de personas que pretenden acceder a una vivienda en condiciones dignas”.

Adjunta también unas fotografías con las que buscan explicar a las autoridades, que su proyecto está en las mismas condiciones de otras edificaciones ubicadas en inmediaciones al Castillo San Felipe y demás monumentos ubicados en el Centro Histórico.

“En dichas imágenes, tomadas desde varios puntos de Cartagena, se evidencia que las torres no superan en tamaño a otras edificaciones construidas en la ciudad, no están ubicadas sobre terreno declarado patrimonio cultural y no implican un obstáculo a la visibilidad del Centro Histórico ni del Castillo San Felipe de Barajas”, afirman.

Aunque los representantes de este polémico proyecto aseguran cumplir las normas y no afectar el patrimonio, la Unesco se alertó por esta edificación y decidió hacer una visita a Cartagena del 12 al 15 de diciembre, con el fin de revisar y determinar si existe tal afectación. Así mismo, visitará otras construcciones en el Centro Histórico y la ampliación de la bahía a la altura de Bocachica, entre otros temas que representan un riesgo para la declaratoria de patrimonio histórico y cultural de la humanidad otorgado a Cartagena.

Estas son las fotografías tomadas por el constructor para evidenciar su supuesto cumplimiento a la norma: