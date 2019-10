Residentes del municipio de Madrid preparan plantón por el mal servicio de Enel-Codensa

El concejal del municipio de Madrid, Cundinamarca, Laureano Ramírez, denunció en los micrófonos de La W Radio que desde hace dos semanas se reportan apagones en las veredas Puente Piedra, Las Mercedes, Chauta, La Punta - Tenjo, La Punta - Madrid, Bebederos, Valle del Abra y La Cuesta que han dañado electrodomésticos de los hogares y afectado máquinas de la zona industrial. "Hay días que nos quitan la luz durante medio día, la semana pasada en todo el día no hubo fluido eléctrico", explica.

Ramírez señala además que a pesar de todos los llamados que han hecho a Enel-Codensa no han recibido respuesta. "Nos dicen que es algo técnico y que no tienen conocimiento pero no ha venido una persona a explicar cuál es el problema", manifiesta.

Por su parte, el concejal aseguró que la comunidad está dispuesta a hacer un plantón el día de mañana para que Enel - Codensa ponga la cara y les den solución. Además advierte que tanto vecinos de las veredas afectadas como empleados de la zona industrial se unirán para protestar por esta causa.

Enel-Codensa confirmó a La W que el 24 de septiembre se presentó una falla en un transformador que alimenta Puente Piedra y algunos puntos del municipio de Madrid. "Desde ese día se le dio suplencia al servicio de energía desde otro circuito y el día de ayer se trasladó el nuevo transformador, que quedó instalado en la noche", apunta el comunicado.

A pesar de esto, Ramírez dice que los apagones persisten debido a que en la mañana de hoy se volvieron a presentar cortes en el fluido eléctrico.

