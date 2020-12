Restringen a empresas de transporte traslado de venezolanos en la zona del Catatumbo

Los representantes de las empresas de transporte en la zona del Catatumbo, están preocupados por las medidas del Gobierno Nacional para evitar que los migrantes venezolanos que están de manera irregular no puedan movilizarse por las vías del departamento.

José Ascanio, gerente de la terminal de Tibú aseguró a Caracol Radio “el Gobierno Nacional decide que las empresas transportadoras no pueden movilizar a los venezolanos que no estén legalmente, que no tengan los documentos esto le ha dado vía libre a la piratería”.

“La norma no condiciona que las personas particulares los puedan transportar, el llamado que se hace desde las empresas de transporte, es responsabilidad del Gobierno no dejarlos ingresar al país, pero si ya están déjelos transportar”. Señaló