Revocan mandato del alcalde de Tasco y el de Sogamoso se salva . Foto: TASCO REVIVE.Nelson García Alcalde( Thot )

Con el 100 por ciento de las mesas escrutadas los habitantes del municipio de Tasco en Boyacá revocaron el mandato de su alcalde Nelson Javier García Castellanos. La Registraduría para esta jornada electoral dispuso o instaló cinco mesas con un potencial de 4816 votantes de los cuales 1658 habitantes sufragaron.

La secretaria de Participación y Democracia de la Gobernación de Boyacá, Johana González dijo a La W que la Registraduría deberá notificar y certificar sobre los resultados al gobernador Carlos Amaya para que este de inmediato remueva del cargo a García Castellanos y designe a un funcionario como encargado de la Alcaldía.

Dijo que se va hacer un análisis jurídico si se lleva a cabo elecciones en el municipio teniendo en cuenta que faltan menos de 18 meses para terminar el periodo actual.

"Cuando hay ausencia de mandatario se pide una terna del Partido Verde para dejar encargado otro, pero la ley 1757 de 2015 que es posterior a la ley 136 podría ser la excepción de esa ley 136 porque no establece un mínimo para poder convocar elecciones sino que por el contrario dice que el gobernador designará un alcalde encargado hasta se definan unas elecciones que debe darse dos meses siguientes a la certificación", explicó.

Se precisó que el caso del alcalde de Tasco sería el primer caso en el que prospera un mecanismo de participación de revocatoria de un alcalde en el país. Por su parte el alcalde de Sogamoso, Sandro Condía se salvó de ser revocado en esta jornada electoral ya que el umbral del municipio era de 22.204 votos y el total se obtuvo fue de 3480.