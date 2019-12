Sanción millonaria a Rodolfo Hernández por golpe a concejal

La sanción de inhabilidad y suspensión que emitió la Procuraduría al exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, fue de ocho meses, sin embargo, por la renuncia del ingeniero, el ente control decidió sancionarlo con un monto de 124 millones de pesos que equivale al sueldo en el tiempo de sanción.

Esta inhabilidad se dio por la cachetada que Hernández le propinó al concejal Jhon Claro, en el despacho de la Alcaldía el 28 de noviembre en el 2017.

El corporado indicó que este fallo se dio en primera instancia y aclaró que ese dinero va para el Estado.

"Eso es plata para la Procuraduría, porque no llega a mí, porque no es un tema penal, donde un juez dictamina que por daños y prejuicios , por calumnia y difamación dañaron mi buen nombre, la gente piensa que se me arregló la navidad y no es así", dijo Claro.

El ingeniero Hernández puede apelar esta decisión, sin embargo, no se ha pronunciado.

Entre tanto, el concejal Claro, a pesar de las diferencias le deseó una feliz navidad al ex mandatario.