Se desplomó ascensor del Palacio de Justicia de Cali
Autoridades atendieron a seis personas que resultaron heridas.
Un ascensor de servicio público colapsó este lunes desde el sexto piso del Palacio de Justicia de Cali.
El incidente dejó seis personas heridas, cuatro hombres y dos mujeres, según informó el cuerpo de bomberos de la ciudad.
Los lesionados recibieron atención médica en el lugar y fueron trasladados a centros asistenciales para descartar lesiones graves.
Las autoridades informaron que investigarán el hecho para determinar si la falta de mantenimiento causó la emergencia.