Se desplomó ascensor del Palacio de Justicia de Cali

Autoridades atendieron a seis personas que resultaron heridas.

Se desplomó ascensor del Palacio de Justicia de Cali. Foto: Erika Rebolledo

Se desplomó ascensor del Palacio de Justicia de Cali. Foto: Erika Rebolledo

Un ascensor de servicio público colapsó este lunes desde el sexto piso del Palacio de Justicia de Cali.

El incidente dejó seis personas heridas, cuatro hombres y dos mujeres, según informó el cuerpo de bomberos de la ciudad.

Los lesionados recibieron atención médica en el lugar y fueron trasladados a centros asistenciales para descartar lesiones graves.

Las autoridades informaron que investigarán el hecho para determinar si la falta de mantenimiento causó la emergencia.

