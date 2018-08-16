Si EPS pagaran 50% de deudas en Boyacá, no habría hospitales en riesgo financiero

El secretario de Salud de Boyacá, Germán Pertuz, informó que las EPS le adeudan alrededor de 350.000 millones de pesos a la red hospitalaria. Foto: Jorge Herrera (W Radio)( Thot )

En diálogo con La W, el secretario de Salud de Boyacá, Germán Pertuz, informó que las EPS le adeudan alrededor de 350.000 millones de pesos a la red hospitalaria del departamento.

“Si a nuestros hospitales públicos les pagarán el 50 por ciento de lo que les deben, créame que no tendríamos hospitales en riesgo financiero”, explicó.

Lo más preocupante en Boyacá, según Pertuz, es que hay hospitales ilíquidos: “Lo que nos adeudan las EPS es mucho mayor a lo que debemos”.

Las autoridades precisan que el hecho de que no se le paguen las deudas a la red hospitalaria genera afectaciones entorno al pago de salarios, la compra de insumos, servicios públicos y mantenimiento de los hospitales.

“Desde la Secretaría de Salud, junto con el Confis departamental, se le viene haciendo un seguimiento a todas esas finanzas de los hospitales. El tema no es fácil”, reflexiona.