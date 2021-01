Sin pensión ni recursos, el actor boyacense Jaime Barbini sigue luchando por su vida

La familia del actor y libretistas boyacense, Jaime Barbini Chaparro Mesa, aseguró a W Radio que la situación es mucho más grave, pues además del problema de salud, Compensar no ha querido autorizar algunas órdenes del hospital San Rafael de Tunja.

Katherine, hija de Barbini, dice que el sueño de la familia es verlo recuperado tras dos recaídas en su salud, la primera en noviembre de 2020 por un derrame cerebral.

“No lo atendían en Bogotá y con la ayuda de la Gobernación de Boyacá y actores del departamento lograron su traslado al Hospital San Rafael de Tunja donde se logró recuperar”, narra Katherine.

Sin embargo, hace tres días dos hernias se le empeoraron y fue internado en un hospital de Bogotá.

Lo duro de esta historia es que Barbiní no cuenta con una pensión como muchos artistas. “En este momento su familia no tiene para pañales, ni silla de ruedas y su EPS Compensar no autoriza ordenes de enfermera para su cuidado y otros medicamentos”.

Ante la negativa de Compensar, dice Katherine debieron recurrir a la Superintendencia Nacional de Salud para que se le garantice a Barbini atención.

Los familiares dicen que los gastos son muy altos, por eso pidieron ayuda, a través de la cuenta de ahorros 406100073237 de Davivienda a nombre de Yazmín Becerra esposa del actor para recibir donaciones.