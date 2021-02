Suspensión del concejal Daniel Duque de Partido Verde causa revuelo político

En Medellín ha surgido una polémica en el Partido Verde, luego de confirmar la suspensión al concejal Daniel Duque por un término de 60 días. Esta medida implica la suspensión de voz y voto en el Concejo de Medellín y empezará a contar desde hoy, tres de febrero.

Le puede interesar: ANDI hace un llamado para que se garanticen los códigos de ética en EPM

En diálogo con W Radio, el concejal Duque expresó su inconformidad y las hipótesis de lo que podría haber detrás de la decisión del Comité de Ética de su partido. Así mismo, advirtió que León Fredy Muñoz, representante a la Cámara, ha presionado la suspensión porque defiende al alcalde Quintero.

De este modo, Muñoz le contestó que eso no es cierto y que no está de acuerdo con esta decisión, pero la respeta. Además, le pidió al corporado que lleve sus denuncias a los entes competentes, a lo que Duque le contestó que sí lo ha hecho pero que, a su juicio, esos entes están cooptados por la administración de Medellín y por eso no avanzan los procesos en la ciudad.

Lea también:

El pasado 2 de febrero, con #NoCallenADanielDuque, cientos de personas le manifestaron su apoyo al corporado por el trabajo que viene realizando. Incluso desde la administración de Medellín se pidió que no lo sancionen, argumentando que las voces críticas siempre son necesarias en una democracia.