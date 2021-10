Un periodista debe ser objetivo: gerente de Telemedellín a Hernán Muñoz

A través de su cuenta de Twitter, el periodista Hernán Muñoz se refirió a su salida del cargo como director del Sistema Informativo de Telemedellín.

Según relata en sus mensajes, lo que era hasta entonces había sido rumor resultó ser un secreto a voces: “Hoy me notificaron el despido de Telemedellín (...) La temporal que me contrató llegó hasta mi oficina y me dijo que me fuera del canal después de la última edición”.

Sin embargo, al referirse a las causas de su despido, Muñoz relata que, aunque bajo el liderazgo de Johana Jaramillo se le permitió “ejercer un periodismo serio y transparente para la gente, basado en el equilibrio y los principios de esta profesión”, el noticiero ya no sería para la gente.

“Un día después del despido de @JohaJaramilloP (Jaramillo) llegó @deninsonmendoza (Deninson Mendoza). En el comité de empalme, el nuevo gerente me confrontó y me dijo que desde ese momento el noticiero "ya no sería para la gente sino para defender al alcalde @QuinteroCalle"”.

En un siguiente mensaje, expresa: “La reunión estuvo tensa, porque además se atrevió a decir que él decidiría sobre los informes especiales, tarea propia de mis funciones como director. Al final, se incomodó porque le sugerí que debíamos seguir hablando en el lenguaje de la ciudad y no en el del alcalde”.

¡No era rumor! Hoy me notificaron el despido en @Telemedellin. Hasta esta noche seré el director del Sistema Informativo. La temporal que me contrató llegó hasta mi oficina y me dijo que me fuera del canal después de la última emisión. Hilo: — Hernán Muñoz Álvarez (@hperiodista) October 5, 2021

Al respecto, Deninson Mendoza, gerente de Telemedellín, se pronunció en W Radio acerca de las declaraciones del periodista Hernán Muñoz: “Me llamaron la atención varias cosas y le pregunté por qué se habían hecho. Los periodistas no pueden tomar posiciones sacando contaban la noticia y es algo que venía pasando”.

Mendoza agregó: “Creo que un periodista debe decir las cosas objetivamente y mostrando las cinco caras de la moneda. La gente se da cuenta cuando se dice mentiras. El canal se está pintando completo por la Medellín de un futuro”.