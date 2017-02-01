Tras revelarse condena renunció el secretario de Gobierno de Popayán

La Alcaldía sostuvo que la decisión obedece a temas personales y que mientras se hace el nuevo nombramiento, fue delegado en el cargo Rubiani Alonso López Cerón. Foto: La W.( Thot )

La Administración Municipal informó que aceptó la carta de renuncia que en la tarde de este martes presentó Ricardo Montilla García, quien se venía desempeñando como secretario de Gobierno y Participación Comunitaria.

La Alcaldía sostuvo que la decisión obedece a temas personales y que mientras se hace el nuevo nombramiento, fue delegado en el cargo Rubiani Alonso López Cerón.

La situación se generó luego que en la ciudad se difundiera una condena en contra de Montilla por haber agredido a una mujer en hechos ocurridos en el año 2009 en el departamento de Quindío.

El funcionario fue condenado por el delito de lesiones personales a 48 meses de prisión y el pago de una multa, por haber golpeado a su excompañera sentimental Beatriz Elena Ríos en una finca localizada en la vereda Cruces, del municipio de Finlandia.

Esto generó críticas de diferentes sectores, pues a través de la Secretaría de Gobierno se direccionan las políticas públicas relacionadas con asuntos de género y la defensa de los derechos de la mujer.

En 2011 el Juzgado Promiscuo Municipal de Salento, Quindío, condenó a Montilla García y también estableció una inhabilitación del ejercicio de derechos y funciones públicas por 48 meses.

Por otra parte, se cuestionó que Montilla fuera nombrado alcalde encargado, cuando la Ley establece que ningún ciudadano con una condena puede ocupar cargos de elección popular, situación que incluso podría acarrear problemas al titular César Cristian Gómez por omitir tal escenario.

López Cerón, secretario de Gobierno encargado, es abogado e inspector urbano de Policía y ha trabajo durante 32 años en la Alcaldía de Popayán.