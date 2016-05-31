Tres viviendas afectadas por derrumbe en Siloé, Cali

A las 5:30 a.m. pánico se apoderó de los habitantes de ese sector, cuando una roca de unas 50 toneladas impacto cinco viviendas, tres de ellas resultaron totalmente colapsadas.

El secretario Municipal de Gestión del Riesgo, Rodrigo Zamorano, aseguró que el derrumbe lo produjo el mal manejo de las aguas fluviales.

Por su parte, los Bomberos Voluntarios de Cali, informaron que no se registraron personas lesionadas.

“Ya la situación está controlada, nuestras unidades se están retirando del sitio, se dan recomendaciones y se les informa a las personas” aseguró Jaime Chaucanes, vocero de los Bomberos Voluntarios de Cali.

Finalmente la Secretaría Municipal de Gestión del Riesgo informo que se está realizando el apoyo correspondiente a las 31 personas afectadas.