Trump no es racista, él ve a los seres humanos como unos objetos: Anthony Scaramucci

Anthony Scaramucci, financiero, empresario, en 2017 fue Director de Comunicaciones de la Casa Blanca por solo 11 días, luego declaró que ya no apoya la reelección de Trump y sugirió que el mandatario no sea el candidato presidencial republicano del 2020.

Tras pasarse los últimos 3 años defendiendo la gestión del magnate, Scaramucci cambió de opinión por la supuesta retórica racista de Trump y la conducta del presidente en su reciente visita a escenas de los tiroteos de El Paso y Dayton.

En micrófonos de La W, el financiero explicó que su decisión fue bastante difícil y dolorosa ya que sacrificó muchos aspectos de su vida personas para poder apoyarlo “Trump ha entrado en una zona donde tiene alarmadas a muchas personas incluidos sus funcionarios” y agregó que “de alguna manera está llevando a que las tensiones escalen y eso se vio con la polémica cuando le dijo a cuatro congresistas que volvieran a sus países cuando tres de ellas habían nacido en los Estados Unidos”.

“Creo que el presidente Trump no está bien, es hombre mentalmente errático (…) ha ido por mi después de lo que he dicho, mi esposa también ha sido víctima, es un ama de casa y no tiene nada que ver en estos asuntos”, agregó.

Asimismo dijo que “en la Casa Blanca hay mucha gente tratando de racionalizar los comportamientos de Trump, las personas quieren que haya un cambio porque entienden que no pueden pasar cinco años más de inestabilidad”.

Finalmente dijo que si logra formar la coalición que quiere, “el presidente Trump deberá pedir ayuda divina para poder ganar. Vamos a invertir dinero en los estados definitivos de cara a las elecciones de Estados Unidos”.

“Buscamos que el presidente Trump pierda la posición de liderazgo que tiene actualmente”, puntualizó.

