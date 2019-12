Ultimátum a vendedores ambulantes venezolanos en Cúcuta lanzan las autoridades

En un nuevo intento por organizar al comercio formal e informal en el centro de la ciudad, la secretaría de gobierno ha lanzado una advertencia a quienes no respeten las normas y generen enfrentamientos por el espacio público que está siendo invadido impidiendo la movilidad.

Jimmy Cardenas, secretario de gobierno aseguró que los extranjeros que no cumplan con las normas establecidas, serán retirados por el grupo especial migratorio y sanciones al comercio que genere más caos.

"Estamos frente a una discusión donde los colombianos culpan a los extranjeros de la toma del espacio público, pero hablamos de complicidad porque el connacional cuando no se afecta no se queja, pero venezolanos que no se quiera regular frente a la ventas ambulantes, los venezolanos que tendremos que retirar a través del grupo GEM y llevarlo al otro lado del puente, pero si quiere trabajar deberá hacerlo con las normas".

"Todos tenemos que estar comprometidos, vendedores y comercio formal de la ciudad, para permitir la movilidad de los transeuntes y el aumento en las ventas, generando ganancias para la ciudad". Señaló

El funcionario, pidió más acompañamiento de la policía metropolitana de Cúcuta, quienes en las últimas horas se desplegaron para evitar la comisión de los delitos.