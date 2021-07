Un carro se incendió en el autódromo de Tocancipá

‘Diego’, piloto de automovilismo que pidió omitir su verdadera identidad, afirmó en Sigue La W que “el domingo se presentó un inconveniente donde un carro de carreras se prende en fuego y no hubo los equipos para apagarlos”. Este tipo de incidentes “ocurren en todas las categorías y a nivel mundial, nosotros estamos expuestos a esto”, por lo que “la ropa que usamos es justamente para apaciguar los efectos, pero el esfuerzo de años se va a la basura porque no teníamos el equipo de bomberos” en ese momento.

“El vehículo se accidenta en el puesto de comisarios y este (el comisario) sale con dos extintores, pero no hubo elemento adicional para apagar el fuego. Llegó un punto en que no se podía controlar, tuvieron que alejarse del vehículo. Posterior a eso no había nada que hacer, el fuego se consumió al vehículo”, relató.

Por su parte, Wilson Alarcón, también piloto de automovilismo, comentó que “hubo una reacción tardía”, pero “el piloto tuvo más tiempo de reacción por el auxilio del comisario” que explicó Diego. “Esto fue de dos minutos y medio, se nos hizo muy largo. Sí había bomberos, pero al momento del accidente no tenían ningún tipo de movilidad para llegar al punto del incidente”, lo que generó que “algunos salieran a correr y otros buscaran carros de la Federación” para llegar al incendio. “Ya habían pasado 3 minutos y 15 segundos y el carro coge llamas muy intensas. Se necesita un carro de bomberos”.

“El personal capacitado no tiene las herramientas para actuar eficazmente en este tipo de situaciones. Fueron 16 minutos para que el carro de bomberos llegara el lugar de los incidentes”, argumentó.

En respuesta, Santiago Echavarría Londoño, presidente de la Federación Colombiana de Automovilismo, indicó que “tenemos, en el recorrido de la pista del autódromo, diez puestos de control con tres comisarios en cada puesto”, quienes se encuentran “altamente capacitados”. Este sistema funciona “en cualquier pista internacional. Tenemos que revisar las capacidades de los equipos que tenemos para implementarlas”, con el fin que “el autódromo tenga extintores de mayor capacidad. El reglamento dice la pista debe contar con máquina como mínimo y/o equipo de extinción de incendios con personal altamente calificado”,

