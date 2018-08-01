Un herido y un capturado dejó ataque armado en Popayán

El presunto agresor, alias Paleto, fue detenido por la Policía. Foto: Policía( Thot )

Las autoridades informaron que una balacera registrada en el barrio Avelino Ul, en la Comuna Cinco, al oriente de la ciudad de Popayán, dejó un hombre gravemente herido y al presunto agresor capturado.

El comandante de la Policía Metropolitana de Popayán, coronel Nelson Díaz, señaló que en medio de estos hechos fue lesionado un hombre identificado como Milton Fabián Rosero Ordóñez quien fue impactado con proyectil de arma de fuego en el pecho.

El ciudadano fue trasladado a un centro asistencial de la Ciudad, donde fue intervenido quirúrgicamente y se encuentra en recuperación, en una unidad de cuidados intensivos.

Por otra parte, en la reacción de las autoridades fue detenido el responsable, un sujeto conocido con el alias de Paleto, quien registra cinco anotaciones judiciales por su presunta participación en diferentes delitos.

De manera preliminar se indicó que el caso obedece a temas de venganzas, aunque los organismos judiciales iniciaron las investigaciones respectivas para dar claridad a lo ocurrido.