Un niño de 8 años murió ahogado en Guapi, Cauca

La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación realizan investigaciones para dar claridad a los hechos en los que un niño de ocho años de edad falleció en el municipio de Guapi, en la Costa Pacífica del Cauca.

El cadáver del pequeño, que cursaba tercer grado de primaria, fue encontrado a orillas del Río Guapi, a la altura del sector Puerto Cali.

Aunque inicialmente se indicó que posiblemente el menor había sido torturado y abusado sexualmente, el comandante del Departamento de Policía Cauca, coronel Fabio Rojas, descartó esa versión y explicó que el dictamen médico arrojó que se trataba de una inmersión.

“El médico de la localidad que también cumple las veces de médico legal, da cuenta de que el motivo de la muerte fue la inmersión”, agregó el Oficial.

Los familiares del niño informaron que había desaparecido el pasado 17 de julio.

Funcionarios de la Unidad Básica de Investigación Criminal efectuaron el levantamiento e inspección técnica del cadáver, para proceder con las pesquisas que permitan dar claridad a lo ocurrido. Las autoridades realizarán un consejo de seguridad.