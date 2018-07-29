Un soldado muerto y dos heridos tras combates en El Tambo, Cauca . Foto: Ejercito( Thot )

El comandante de la Tercera División del Ejército, general Jorge Horacio Romero, confirmó que un soldado murió y otros dos resultaron heridos tras los combates con el Eln registrados en el corregimiento de Playa Rica, zona rural de El Tambo, al occidente del Cauca.

El Oficial indicó que las confrontaciones se produjeron desde las 6 de la mañana de este domingo, con integrantes del frente José María Becerra, que hacen presencia en este municipio, donde existen más de 2.000 hectáreas de coca.

La víctima es el soldado profesional David Sánchez Rico, adscrito al Comando Operativo Apolo, quien junto a sus compañeros fue afectado por un campo preparado con explosivos.

“Posterior a la detonación, la oportuna reacción de la tropa permitió que la unidad entrara en combate (...) En el desarrollo de los hechos lamentablemente resulta asesinato un soldado y otros dos quedaron con heridas leves”.

El general señaló que los militares afectados se encuentran fuera de peligro, recibiendo la atención correspondiente.

Asimismo, explicó que las tropas redoblaron sus esfuerzos por aire y tierra para dar con el paradero de los responsables.

Finalmente, rechazó la utilización indiscriminada de medios y métodos de guerra de uso ilícito, prohibidos por el Derecho Internacional Humanitario, así como cualquier acción terrorista que atente contra la integridad física de población y las tropas dedicadas a contrarrestar el narcotráfico.