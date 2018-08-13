Una menor falleció y dos uniformados resultaron heridos durante un operativo en San Andrés. Foto: La Wcon Julio Sánchez Cristo( Thot )

El Departamento de Policía San Andrés informó que una menor de 16 años murió y que resultaron heridos, con arma de fuego, dos uniformados y tres ciudadanos, luego de un operativo en el que incautaron un equipo de sonido o 'picó', con alto nivel de ruido, y que estaba instalado en vía pública del barrio Obrero.

Entre los heridos se encuentra el comandante operativo de la Policía local, teniente coronel José Ricardo Archila Zapata, y un patrullero del ESMAD.

De acuerdo al relato de la Policía, después de la mencionada incautación, los uniformados continuaron en sus labores de patrullaje y "según las informaciones preliminares, fueron atacados por algunas personas que portaban armas de fuego, lo cual produjo la reacción policial en aras de garantizar la integridad de la ciudadanía".

La Policía ordenó una investigación para determinar en qué circunstancias fallece la menor de edad y resultan tantas personas heridas. "Resultó herida una menor de 16 años, quien lamentablemente perdió la vida minutos después. Además, sufrieron lesiones por arma de fuego el comandante operativo de la Policía local, teniente coronel José Ricardo Archila Zapata; un patrullero del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) y tres ciudadanos", advierte un comunicado.