Una mujer extorsionaba a un minero a través de llamadas desde Manizales

En la carrera 2F con calle 47 del barrio San Sebastián (comuna cinco ciudadela del norte) de Manizales, el grupo investigativo del GAULA captura mediante orden judicial a una mujer de 26 años por el delito de extorsión agravada. Sin experiencia delictiva la capturada tomó la mala decisión de ser la intelectual de lo que sería la presión psicológica y pretensiones económicas contra un ciudadano del municipio de Marmato. En el barrio al parecer se escondía donde una amiga.



La captura en la capital Caldense es el resultado de la búsqueda de los investigadores pasando desde municipios aledaños a Marmato y Pereira, huyendo de las autoridades tras conocer de la captura en flagrancia de su cómplice en el mes de abril del presente año donde hombres del GAULA proceden después de que recibiera un paquete que simulada contener la suma de 10 millones de pesos.



Posterior la Policía Nacional se enteran de la participación de una mujer al evidenciar con materiales técnicos entre ellos interceptación de llamadas, según las investigaciones por su cercanía y amistad conocía de las capacidades económicas de la víctima, quien se dedica a la minería en el municipio.



“Con la captura de la intelectual se cierra el capítulo de amenazas y exigencias contra su integridad” es el mensaje que le trasmitió el investigador vía telefónica al ciudadano que confió y denuncio, minutos después de la audiencia en la que el juez ordena medida de aseguramiento intramural.