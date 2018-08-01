Uniautónoma recorta el presupuesto destinado para becas

La Sala General de la Universidad Autónoma del Caribe ha informado que ha decidido para el segundo semestre de este año recortar un porcentaje del presupuesto para becas y auxilios educativos que tradicionalmente ha ofrecido a la comunidad estudiantil.

Esto, teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestal y el proceso de recuperación financiera.

Según una comunicación que ha llegado a los estudiantes, a partir de hoy los estudiantes recibirán en su correo institucional la orden de matrícula y tendrán plazo hasta el 6 de agosto para cumplir el proceso que facilite la continuidad en la institución.