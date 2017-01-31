Valle del Cauca: Investigan ataque sicarial en Toro que dejó una mujer muerta

Autoridades investigan asesinato de una mujer, en medio de un ataque sicarial que también dejó gravemente herida a su hija de 11 años, en el municipio de Toro, norte del Valle.

Los presuntos sicarios habrían llegado en una motocicleta hasta la residencia de la mujer, ubicada en el barrio San José y le dispararon, dejando también a su hija herida, quien tuvo que ser trasladada a Tuluá por su estado de salud.

Según las informaciones, el esposo de la mujer habría sido asesinado en abril del año anterior, al parecer por microtráfico.