Veedor Darío Díaz denuncia que fue intimidado por desconocidos en Montería

Las denuncias por amenazas no cesan en Córdoba, esta vez, el reconocido veedor Darío Díaz, aseguró que desconocidos llegaron hasta su vivienda en la ciudad de Montería, el pasado 01 de julio y le habrían advertido sobre sus investigaciones en el municipio de Tierralta, de la siguiente manera según narró la persona en mención a La W.

“Deje la amistad y la denunciadera con los veedores de Tierralta en contra del alcalde. Usted deje de meterse con el alcalde de Tierralta, sino quiere que le pase algo malo, se lo advierto. El tipo salió y a 30 metros lo estaba esperando otro tipo en una moto color blanco”, sostuvo el veedor.

Agrega que “eso me preocupó porque yo he hecho tantas denuncias que han puesto tras las rejas a muchos funcionarios, otros destituidos y otros sancionados. Uno tiene que poner el grito en el cielo y alertar a las autoridades que hasta el momento no han hecho nada, solo la Policía me ha prestado seguridad pero preventiva, no es permanente”.

Díaz manifiesta que teme por su vida, pues recientemente, denunció presuntas irregularidades en obras del municipio de Tierralta.

“El frigorífico de Tierralta, que no se está cumpliendo el objetivo de la obra, pues ya se vencieron los términos y la obra no va ni en un 40%, el alcantarillado de Tierralta que es un una obra en mal estado, no se hizo estudio de suelo, no se hizo nada y tampoco se ha cumplido en un 100% la obra y ya estaba para ser entregada hace un año y también lo del hospital pero al parecer, con la venida del procurador Fernando Carrillo y la denuncia del veedor de Tierralta, Elio Nerio, parece que le están pagando a la gente y le están dando sus dotaciones”, manifiesta el veedor.

Finalmente, puntualiza en que “si por estos días me llega a pasar algo yo culpo al señor Fabio Otero, alcalde del municipio de Tierralta”.

Frente al delicado panorama, La W, trató de buscar reacciones por parte del alcalde de Tierralta, Fabio Otero, quien no quiso hablar sobre el tema pero vía WhatsApp, manifestó que, expondrá la situación ante las autoridades competentes pues hace dos años se habría presentado una situación similar con el veedor Díaz.

Así mismo, sostuvo que el próximo 3 de julio se realizará un consejo de seguridad en el que se referirá a lo denunciado por el veedor.