Video de presuntos guerrilleros del ELN alertan a la comunidad de Barrancabermeja

Un video que hay en redes sociales causó miedo en la comunidad de Barrancabermeja, debido a que varias personas encapuchadas con armas y banderas del Eln aseguraron que están en defensa de los derechos de los asalariados.

Los presuntos guerrilleros afirman que hacen parte del frente Édgar Amilkar Grimaldo Barón’ y del frente ‘Darío Ramírez Castro’.

Las autoridades iniciaron las investigaciones pertinentes de la pieza audiovisual, ya que no han confirmado la verificación del mismo.

El coronel Savin Andrade, comandante operativo de la Policía en el Magdalena Medio, indicó que en esa zona no hay presencia del Eln.

"No hay que alarmarse, debemos revisar el vídeo porque no podemos asegurar que sea verídico, aquí no hay presencia del Eln".

Las autoridades del puerto petrolero, hacen un llamado a la calma ya que aseguraron que la jornada del paro se llevará en total normalidad en el perto petrolero.