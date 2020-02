Video en el que ambientalistas denuncian agresión en protesta contra proyecto minero

Frente a las instalaciones del Club Campestre ubicado en Floridablanca ambientalistas se enfrentaron con personas pro minería y miembros de la empresa árabe Minesa.



En medio del forcejeo para evitar que se originara la reunión entre 500 empresarios y la empresa árabe en el club, al parecer, un miembro de Minesa cogió fuertemente del brazo a una mujer que estaba en la manifestación.



La pieza audiovisual que captaron los defensores del agua, muestra cómo las autoridades frenan al individuo que tendría una actitud agresiva.



La W contactó a Minesa para conocer su versión, sin embargo, ante este acto hasta el momento no tienen ninguna respuesta.



Por otro lado, la Corporación de Periodistas y Comunicadores de Santander, CPS, rechazó las agresiones que se denunciaron a Hernando Osma Botia, director del periódico Construyendo Región que cubre la provincia de Soto Norte.



“Según las denuncias del comunicador, cuando se disponía a realizar el cubrimiento de un evento empresarial organizado por una empresa minera en el Club Campestre de Bucaramanga, fue abordado por un grupo de manifestantes que se identificaron como ambientalistas los cuales no permitieron su ingreso al lugar y procedieron a agredirlo verbalmente y posteriormente lo golpearon a él y a su camarógrafo en reiteradas oportunidades”, decía el anuncio de CPS.



Finalmente, Minesa emitió un comunicado sobre la reunión que se estaba llevando a cabo y que causó revuelo en Bucaramanga.



“Esta reunión trata sobre los miles de empleos y contratos para los ciudadanos de Santander que nuestro proyecto sostenible y de alta tecnología creará, y cómo las empresas locales pueden trabajar con nosotros para maximizar la prosperidad regional, la legalidad y el espíritu empresarial a largo plazo. Este es un evento legal y pacíficamente constituido con empresarios locales para garantizar que el proyecto Soto Norte impulse la prosperidad regional. También deben respetarse los derechos de todos los participantes en esta reunión, incluidas las empresas participantes que son responsables de decenas de miles de empleos locales”.