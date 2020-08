[Video] Enfrentamiento entre congresistas por el Páramo de Santurbán y la Minería

En un debate técnico sobre el páramo de Santurbán y el proyecto de Minesa que duró más de 12 horas, se calentaron los humos entre Representantes a la Cámara. Se trata de César Pachón del partido Mais, y Edwin Ballesteros, del Centro Democrático.

Cuando César Pachón le pidió al señor Ballesteros que explicara la parte técnica de por qué era conveniente el proyecto de Minesa; el representante del Centro Democrático con un tono elevado, le contestó que lo que él hacía era populismo.

“Prepárense que trabajaremos con más carácter, esto es con un estudio, haciendo los cuestionarios bien hechos, no creo que valga la pena que nos pongan a escoger entre desarrollo y ambientalismo populista. El pueblo colombiano tiene derecho a escoger el desarrollo y a seguir cuidando los ecosistemas, lo que usted representa es una mentira, usted no representa a los campesinos; yo soy campesino también, usted no ha ido a Soto Norte o a García Rovira como me ha tocado a mí”, dijo Ballesteros.

Este debate se hizo con la presencia de los ministros de minas, ambiente, hacienda, la plenaria de la Cámara de representantes, los gobernadores de los santanderes, alcaldes de Bucaramanga y Cúcuta y de la provincia Soto Norte.

Según el Representante a la Cámara por Boyacá, César Pachón, no hubo una conclusión firme del debate técnico, ya que el Gobierno no supo cómo responder la parte técnica de este mega proyecto, que se quiere hacer en inmediaciones del páramo de Santurbán.

También se pudo conocer que Alberto Carrasquilla, ministro de hacienda, pero que es el ministro de ambiente encargado para el proyecto de Minesa, no ha avanzado mucho en esta licencia ambiental, pues según cuentan los representantes, el ministro de ambiente encargado no se ha reunido con el comité constructivo para este proyecto, hace más de siete meses.