En un video que la W obtuvo se pudo conocer que en una reunión de gabinete donde estaban varios funcionarios de la Alcaldía le piden a Germán Torres Prieto que sea congruente, coherente y transparente con la ciudadanía, ya que al parecer no estaría contando la verdad a los medios de comunicación .

Manolo Azuero , jefe de gabinete, pidió en primer lugar que se respeten los puestos laborales de los miembros de la administración hasta que un juez no tome una decisión definitiva de quién queda a cargo de Bucaramanga.

“Nosotros estamos dispuestos a trabajar por la institución y lo hemos demostrado, debemos esperar a que haya una decisión de fondo, un derecho fundamental , derecho a un ciudadano que fue elegido por el pueblo, por respeto a la institución”, dijo.

Lamentó que haya observado inconsistencias e incoherencias con lo que dijo en la mesa de trabajo y a los medios de comunicación.

“Observamos inconsistencias e incoherencia entre lo que dijo en la mesa y a medios de comunicación y lo que su equipo de trabajo tras bambalinas ha hecho, espero que no sea con su beneplacia, en apenas 10 días de su cargo su equipo de gobierno ha modificado sin notificarnos ante el consejo superior de política fiscal para hacer una citación por fuera de los tiempos de norma cuando ese consejo ha vigilado todo, cómo es posible Germán, que el equipo que usted trajo haya presentado hojas de vida de las personas que lo ternaron a usted, cómo entiende la ciudadanía eso; esas personas no tienen por qué presentar hojas de vida, ellas tenían una responsabilidad clara con respecto a representar un mandato popular, la ciudadanía podría entender es que se están devolviendo favores, yo no lo quiero creer”, aseveró Manolo.

[Video] Revelan presuntas irregularidades del alcalde encargado de Bucaramanga >>> https://t.co/xgQuPoNiFD pic.twitter.com/izxEWyARj8 — W Radio Colombia (@WRadioColombia) June 21, 2019

Entre otras duras declaraciones cuestionó que en los 10 días de mandato se pusieron en discusión proyectos que venían trabajando desde hace meses sin discutirlo con los miembros del gabinete.

“ Proyectado un acto administrativo para encargar de la dirección de alumbrado público a una funcionaria que está imputada penalmente por un escándalo de corrupción que indignó y aborrece la ciudad, que se llama Manantial de Amor, quién estaba detrás de eso”.

Puntualizó que la ciudad necesita coherencia entre la palabra y acción insinuando que Bucaramanga no es una “finca”.