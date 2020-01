El violinista Lorenzo Solarte responde tras polémica por campaña de Ron Viejo de Caldas

En días pasados, circuló por redes sociales la denuncia de Enrique González Ayerbe respecto a Lorenzo Solarte, el último violinista empírico de El Patía (Cauca), debido a que su imagen habría sido utilizada para una campaña de Ron Viejo de Caldas por la Industria Licorera de Caldas sin haber recibido un pago digno. Incluso, agrega el denunciante, Solarte solo habría recibido una botella de ron como compensación.

Este buen amigo es Lorenzo Solarte, el último violinista empírico del Patía. Vinieron a hacerle una entrevista y han puesto su foto en vallas de Ron Viejo de Caldas.



Dentro de la denuncia, también se menciona que el violinista es invidente y cuando firmó el documento de derechos de imagen, no contó con la ayuda de nadie.

Al respecto, La W conversó con el músico, quien precisó que al momento de conocer la campaña que pretendía emprender la licorera, no estuvo bien explicada la situación. Sin embargo, indica: “Creo que me van a hacer una remuneración y me dijeron que el gerente de la licorera vendrá a conversar”.

Sin embargo, precisó que no busca hacerle daño a la licorera.

