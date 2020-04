La Prueba del 06 de abril de 2020

En La Prueba, Sandra Rivera, epidemióloga del Instituto Nacional de Salud, aclaró algunas dudas sobre el uso de tapabocas.

¿Tapabocas 24/7?

Según explicó la experta, el INS acogió la recomendación de la OMS relacionada con el uso masivo de los tapabocas para combatir la propagación del COVID-19. En tal virtud, apunta que el uso de tapabocas aplica para los lugares en donde las personas no pueden guardar la distancia mínima de dos metros.

También rescata que el uso de tapabocas es recomendado para personas con alto riesgo (mayores de 70 años, con enfermedades cardiovasculares, enfermedades que comprometan el sistema inmunológico, gestantes o con problemas respiratorios crónicos).

¿Cómo usar correctamente el tapabocas?

Sandra Rivera indicó qué pasos se deben seguir antes de usar el tapabocas, pues si no se usa correctamente puede ser riesgo de contaminación.

1. Lavar y desinfectar las manos

2. Revisar y asegurase de que el tapabocas no tenga defectos o rasgaduras

3. Identificar el lado correcto del tapabocas (el lado azul o de otro color va en el lado exterior; el blanco en el interior).

¿Qué tipo de tapabocas usar?

Los tapabocas se pueden clasificar en tres grupos: de tela, quirúrgicos y respiradores de alto filtro (exclusivos para el personal de salud).

En caso de que no se encuentren tapabocas comunes en el mercado, es posible fabricarlos en tela.

¿Modo de contagio?

Está relacionado con las gotas que genera una persona cuando tose y que directamente ingresan al tracto respiratorio de otra persona o a través del contacto de superficies en las que caen esas gotas. Es decir que si una persona toca una superficie contaminada, y luego lleva sus manos a los ojos, nariz o boca existiría riesgo de infección. Por esa razón es importante aumentar la frecuencia en el lavado de manos.

___

Otro de nuestros invitados fue Mark Lee, experto en mascotas, quien desmintió algunos mitos sobre el contagio de COVID-19 a través de animales como perros y gatos.

"No. Rotundamente no. Ni son contagiados ellos (mascotas) ni a través de ellos nos contagiamos", aseguró Mark. Sin embargo, agrega que a través de su pelaje se podría transportar el virus fresco (como en cualquier otra superficie) y llegar a manos humanas sin protección. Por eso invita a todas las personas a no descuidar a sus mascotas y mantenerlas aseadas.

Mark, además, invitó a que las personas que conviven con perros no olviden la recreación de sus mascotas, ante la dificultad para pasearlas en parques.

“Probablemente somos nosotros los que manifestamos las situaciones de estrés, ellos no entienden lo que está pasando con el coronavirus”, dice Mark.

___

Pablo Medina, director de Colombiacheck –grupo de periodistas que desmienten fakenews, también nos acompañó durante la prueba, y compartió cuáles han sido las noticias más comunes que han recibido para su verificación.

Lo más común, según dice, tiene que ver con supuestas vacunas y tratamientos, por lo que apuntó que existen, pero aún están en proceso de prueba.

Sobre las cadenas de Whatsapp donde aseguran que las pandemias ocurren cada 100 años, Medina indicó que han consultado con expertos epidemiólogos y aclaró que no existe un patrón que permita predecir las pandemias.

___

En la sección de ‘Un héroe anónimo’, conversamos con Libardo Pineda, quien trabaja como reciclador en Bogotá.

Libardo nos contó cómo ha sido su día a día en la cuarentena: “hasta ahora nos ha tocado trabajar normal, con tapabocas y guantes. No más. Después del trabajo me cambio de ropa, me lavo las manos y regreso a la casa para volverme a cambiar”.

Lo más complicado ha sido lo monetario. Libardo vive del reciclaje y debe pagar arriendo y servicios. “Desde que empezó la cuarentena nos tocó descansar, la semana pasada comenzamos a trabajar. A nosotros nos dijeron que nos iba a llegar un mercado, que nos iban a ayudar con los servicios, pero no ha llegado nada de eso”.

___

Finalmente, Samuel Castro, escritor y crítico de cine, compartió sus recomendaciones para pasar el rato durante la cuarentena.

Una de ellas es qubit.tv, una plataforma argentina que tiene siete días gratuitos. Allí podrá ver varios clásicos del cine, un punto a favor si se compara con otras plataformas de streaming donde no abundan los clásicos.