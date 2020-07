Papás no están llevando a vacunar a sus hijos por el temor al contagio de coronavirus

La cobertura de vacunación en Colombia podría disminuir un 20-25% para el tercer trimestre de 2020. Así lo afirma la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica (Slipe) y la Asociación Latinoamericana de Pediatría (Alape) en el "Documento Latinoamericano sobre Vacunación y Servicios de Inmunización durante la Pandemia COVID-19".

Esta disminución comprueba el “impacto directo” de la pandemia en las actividades de prevención esencial. Además, el coronavirus ha traído consigo un desafío para “mantener un sistema de salud en funcionamiento”.

Pío López, presidente de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica (SLIPE), habló en Sigue La W sobre esta situación y dijo que si los niños no se vacunan podría suponer el regreso de enfermedades que se consideraban controladas.

"No es culpa de los padres, ellos tienen miedo del COVID-19, pero hacen falta campañas y no vacunar a los niños es muy grave, porque no afecta al menor solamente, sino a sus cercanos" dijo.