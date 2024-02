81 perros y un motivo

Son las 9:00 am. Es domingo. Stephani y sus acompañantes están sentados en la ciclovía de la carrera séptima en Bogotá vendiendo galletas para perros y escudados con algunos bultos de concentrado. El dinero de las ventas no es para ellos y el concentrado no es precisamente para Lola, su amiga canina.



“Esta campaña consiste en ayudar a un albergue de perros en Silvania (Cundinamarca). Son 81 perros que han sido rescatados del abandono, del maltrato animal, de la indiferencia humana”, explicó Stephani Valencia, promotora de la iniciativa que nació en redes sociales bajo el hashtag #AyúdameACambiarlesElMundo



En su primera jornada, realizada este domingo en Chapinero, los organizadores de la campaña lograron recoger 214 kilogramos de comida, 600 gramos de galletas, 15 huesos de carnaza y 520.000 pesos.



La próxima cita es este jueves 24 en el bar El Congo, ubicado en la carrera 7 Nº 49 – 37 a las 8:00 pm, en donde también se recibirán donaciones para los animales del albergue.



La campaña de #AyudameACambiarlesElMundo también es un llamado para erradicar de raíz la problemática de los animales que son abandonados y que viven en las calles:



“La solución es, primero, la castración; y también tener conciencia a la hora de tener un perro y buscar uno de acuerdo a nuestras posibilidades. También hay que adoptar a los perros que no tienen hogar”, señaló.



Según Stephani, los 81 perros están bajo el cuidado de un profesor jubilado de 72 años, que mantiene a los perros con el dinero de su pensión.



“Si es duro mantener un perro, tener 81 es mucho más complicado”, destacó la organizadora de la campaña, quien también descarta que en la finca de Silvania haya problemas de maltrato o salubridad: “Él los lleva a 'Fusa' a revisión médica, tiene un veterinario que los acerca. Están muy bien, no hay quejas de maltrato. Antes él los rescata del maltrato, les hace curaciones y les da amor. Es que la mejor cura es el amor”, finalizó.



¿Cómo ayudar?



Las personas interesadas en colaborar con donaciones, pueden acercarse el jueves al bar El Congo citado anteriormente, o contactar a Stephani Valencia a través del celular 3213714153, la cuenta de Twitter @stephanivo o el correo electrónico tephitta@gmail.com