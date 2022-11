A los 50 años de su publicación, 'Aura' de Carlos Fuentes número uno en México

La novela corta "Aura", del recientemente fallecido Carlos Fuentes y que se publicó hace ahora 50 años, es esta semana el libro más vendido en México, y en Argentina se mantiene en lo más alto Alejandro Dolina con su primera novela, "Cartas marcadas".



En Colombia repite como número uno "El libro mágico de Pombo", una recopilación de fábulas de Rafael Pombo y recetas de cocinas dirigidas a los más pequeños, mientras que Suzanne Collins, que durante semanas reinó en la listas de medio mundo con su trilogía de "Los juegos del hambre", solo permanece en Alemania y México.



COLOMBIA



Ficción:

1.- "El libro mágico de Pombo" - Rafael Pombo (Planeta)

2.- "En el país de la nube blanca" -Sarah Lark Ediciones B.)

3.- "El imperio eres tú" - Javier Moro (Planeta)

4.- "Plegarias nocturnas" - Santiago Gamboa (Ramdom House Mondadori)



No ficción:

1.- "La civilización del espectáculo" - Mario Vargas Llosa (Alfaguara)

2.- "¿Por qué le pasan cosas malas a la gente?" - Iván Gutiérrez (Planeta)

3.- "La parábola de Pablo" - Alonso Salazar (Planeta)

4.- "Alíviate el corazón roto" - Santiago Rojas (Planeta)



Fuente: Librería Nacional.





ARGENTINA



Ficción:

1.- "Cartas marcadas" - Alejandro Dolina (Planeta)

2.- "Tormenta de espadas" - George R. R. Martin (Plaza & Janés)

3.- "Juego de tronos" - George R. R. Martin (Plaza & Janés)

4.- "Diez mujeres" - Marcela Serrano (Alfaguara)



No ficción:

1.- "Encuentros" - Gabriel Rolón (Planeta)

2.- "Bienvenido dolor" - Pilar Sordo (Planeta)

3.- "Los hijos de los días" - Eduardo Galeano (Siglo XXI)

4.- "Mujeres tenían que ser" - Felipe Pigna (Planeta)



Fuente: Puntos de venta del Grupo Ilhsa S.A.





BRASIL



Ficción:

1.- "O Filho de Netuno" - Rick Riordan (Intrínseca).

2.- "A Escolha" - Nicholas Sparks (Novo Conceito).

3.- "A Guerra dos Tronos" - George R.R. Martins (Leya Brasil).

4.- "Um Homem de Sorte" - Nicholas Sparks (Novo Conceito).



No ficción:

1.- "Guia Politicamente Incorreto da Filosofia" - Luiz Felipe Pondé (Leya Brasil).

2.- "Getúlio 1882-1930" - Lira Neto (Companhia das Letras).

3.- "Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil" - Leandro Narloch (Leya Brasil).

4.- "Guia Politicamente Incorreto da América Latina" - Leandro Narloch e Duda Teixeira (Leya Brasil). EFE



Fuente: Revista Veja



ESPAÑA



Ficción

1.- "Juego de tronos: Canción de hielo y fuego". Libro Primero (2Vol)"- George R.R Martín (Gigamesh)

2.- "Tormenta de Espadas 3 Vol. Canción de Hielo y Fuego III) - George R.R. Martín (Gigamesh)

3.- "Choque de Reyes (Canción de hielo y Fuego 2)- George R.R. Martín (Gigamesh)

4.- Cincuenta sombras de Grey - E. L. James (Grijalbo)



No ficción

1.- Una mochila para el universo - Elsa Punset (Destino)

2.- El cielo es real - Todd Burpo y Vincent Lynn Vincent (Planeta)

3.- El monje que vendió su ferrari: Una fábula espiritual - Robin S (Sharma)

4.- El arte de amargarse la vida: Las claves del cambio psicológico y al transformación personal - Rafael Santandreu (Oniro)



Fuente. Casa del Libro



ESTADOS UNIDOS



Ficción:

1.- "Stolen Prey" - John Sandford (Putnam)

2.- "11th Hour" - James Patterson, Maxine Paetro (Little, Brown)

3.- "Deadlocked" - Charlaine Harris (Ace)

4.- "Calico Joe" - John Grisham (Doubleday)



No Ficción:

1.- "The Amateur" - Edward Klein (Regnery)

2.- "It Worked For Me" - Colin Powell y Tony Koltz (Harper/HarperCollins)

3.- "The Passage of Power" - Robert A. Caro (Knopf)

4.- "Killing Lincoln" - Bill O'Reilly y Martin Dugard (Holt)



Fuente: The New York Times