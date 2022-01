A los 97 años Vera Lynn coloca su disco en los más vendidos del Reino Unido

El álbum es "Vera Lynn: National Treasure" ("Vera Lynn: Tesoro Nacional"), un compendio de canciones compuestas para arengar a las tropas británicas durante la II Guerra Mundial y que ha sido publicado con motivo del 70 aniversario del desembarco de Normandía.



El disco incluye 40 temas como "We'll Meet Again" o "The White Cliffs Of Dover", que fueron popularizados por Vera Lynn durante la II Guerra Mundial, y se ha situado esta semana en el número 13 en ventas en el Reino Unido, que encabeza el británico Sam Smith con "The Lonely Hour".



En un comunicado, la veterana cantante se declaró hoy "encantada" de haber logrado vender 124.000 copias de su disco esta semana, según informó hoy la Official Charts Company.



"Es maravilloso escuchar otra vez estas canciones, que entraron en las listas de éxito hace tanto tiempo, y pensar que ahora todo el mundo vuelve a oírlas", dijo Lynn, que a los 92 años ya consiguió un número uno en las listas de ventas en el Reino Unido.



Lynn, apodada "The Forces' Sweetheart" ("La novia de las Fuerzas Armadas"), inició su carrera en 1940 con un programa de radio dedicado a los soldados británicos en el extranjero y actuó por última vez en directo en 1995, a los 78 años, en un festival ante el Palacio de Buckingham en Londres.



La cantante ha continuado activa a pesar de haberse retirado de los escenarios, ha liderado diversas campañas benéficas y ha publicado varias reediciones de sus trabajos.



Su anterior álbum, otro recopilatorio de grandes éxitos -"We'll Meet Again" ("Nos encontraremos de nuevo"), la situó como la artista viva más longeva en alcanzar el número uno en las listas de álbumes más vendidos en el Reino Unido, a los 92 años.



El nuevo disco publicado esta semana, cinco años más tarde, recupera temas que hasta ahora solo estaban publicados en vinilo.