Alejandra Guzmán asegura estar "bien" tras pasar por 18 operaciones

Para la cantante Alejandra Guzmán los últimos años han sido complicados ya que ha tenido que pasar por 18 operaciones, pero aseguró que se encuentra "bien" y con fuerzas para empezar su nuevo proyecto en la tercera edición del programa televisivo "La Voz...México".



"Ha sido mi primer trabajo después de un año y medio de operaciones y de luchar por estar viva y entonces para mí es un regalo de Dios", aseguró la artista en una conferencia de prensa en la capital mexicana.



Guzmán se refirió así a su drama particular que comenzó en 2009, cuando se sometió a una operación de glúteos en la que le inyectaron sustancias que le produjeron una severa infección por la que estuvo en el hospital casi dos semanas.



A raíz de esa intervención la cantante ha estado desde entonces bajo un tratamiento médico y ha sido sometida a varias operaciones para drenar el proceso infeccioso.



Además, a comienzos de este año tuvo que pasar por otra intervención quirúrgica, una artroplastia, por molestias en la cadera derivadas del desgaste de la cabeza de su fémur izquierdo.



"Me encuentro bien gracias a Dios. Me siento bien, me estoy recuperando de 18 operaciones", contó la artista, quien aseguró que tiene "la energía" que necesita para trabajar.



Guzmán será una de las ocupantes de una silla giratoria desde la que tendrá que seleccionar a ciegas un equipo de cantantes y a continuación entrenarlos para descubrir a la mejor voz de México.



Sus rivales en este programa, que ya ha empezado a grabarse y comenzará a emitirse el próximo 8 de septiembre, son el español David Bisbal, el mexicano Marco Antonio Solís y el dueto puertorriqueño Wisin & Yandel.