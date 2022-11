Alejandro Sanz iniciará en octubre la gira de su nuevo disco

El cantautor español Alejandro Sanz arrancará en octubre próximo en México una gira internacional para presentar su más reciente álbum titulado "La música no se toca".



El próximo 12 de octubre comenzará una serie de conciertos en el coloso Foro Sol de la capital, escenario de grandes espectáculos de artistas de la talla de Madonna o Bon Jovi. La gira además incluye las ciudades de Monterrey los días 19 y 20 de octubre y Guadalajara el 24 del mismo mes, informó en un comunicado su sello discográfico.



Sanz eligió México para comenzar el tour de su nueva producción "La música no se toca", un país del que siempre ha estado muy cercano ya que su primera esposa es mexicana y aquí residió varios meses, cuando participó en el programa "La Voz de México".



El pasado 25 de junio se estrenó mundialmente su primer sencillo "No me compares", un álbum en el que Sanz ha ejercido como productor junto con el colombiano Julio Reyes Copello, ganador de dos Grammys y nueve premios ASCAP.



De acuerdo a su compañía discográfica, el cantautor español además de estrenar su disco "La música no se toca", se presentará ante el público mexicano con algunos de sus grandes éxitos como "Corazón partío" o "Pisando fuerte".



A sus 43 años, Alejandro Sanz es uno de los mayores exponentes internacionales del pop en español y su estilo lo ha llevado a vender más de 22 millones de discos alrededor del mundo.



Desde el inicio de su carrera, el artista español ha recibido entre otros premios 16 Grammys latinos y tres americanos, el más reciente en 2011 al mejor disco pop latino por su anterior trabajo, "Paraíso Express".



Tras más de 20 años de exitosa carrera, se ha convertido además en uno de los artistas españoles con mayor seguimiento internacional en redes sociales.