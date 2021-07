Ana Lucía Domínguez contó la razón por la que se casó y se divorció de ‘Jeringa’

La famosa actriz Ana Lucía Domínguez, famosa por sus personajes en ‘Pasión de Gavilanes’, ‘Señora Acero’, ‘¿Quién mató a Sara?, entre otras producciones, confesó las razones por las que su compromiso con el comediante David Alberto García, mejor conocido como ‘Jeringa’, no prosperó.

La también modelo de profesión, que inició su carrera actoral a muy temprana edad, comenzó una relación con el humorista cuando tenía 13 años y él 27, algo que en su momento no era bien visto por la sociedad, pero a pesar de esto, en el 2001, tras cinco años de noviazgo, se casaron cuando ella cumplió los 18.

Recientemente, en una entrevista con el reconocido periodista Juan Diego Alvira, la colombiana comentó que se casaron de emergencia debido a que ‘Jeringa’ había tenido una propuesta laboral para trabajar en ‘Univisión’, mientras que a ella le habían ofrecido un papel antagónico, ambas propuestas en los Estados Unidos. Sin embargo, al humorista si le salió la visa, mientras que a ella no.

“Me la niegan y a mí me dolió mucho perder esa oportunidad y, con la visa que él tenía, nosotros nos casábamos y automáticamente, al otro día a mí me daban visa para irme a Estados Unidos; por eso fue el matrimonio. Yo nunca lo conté, pero fue así. Obviamente, nos queríamos mucho, teníamos una relación muy bonita, pero fue un tema más de emergencia para yo poder hacer mi novela”, señaló.

Acerca de los motivos sobre su ruptura, contó que ella decidió regresar al país para aceptar la oportunidad de realizar el papel de ‘Libia Reyes’ y ‘Ruth Uribe’ en ‘Pasión de Gavilanes’, haciendo que la relación a distancia no funcionara.

“Pasó una relación muy bonita, estuvimos allá (Estados Unidos) dos años y a mí me invitan a hacer ‘Pasión de gavilanes’. Cuando me regreso a Colombia, pues ya, obviamente, la distancia… se acaba la relación. Quedamos de muy buenos amigos porque, además, (’Jeringa’) es una gran persona, un gran ser humano. Fue una relación muy linda”, afirmó la actriz.

