Andy García hará parte del remake de “El Padre de la Novia” junto a Gloria Estefan. El actor contó en La W que “Estefan va a ser la madre y yo el padre. Estamos en el proceso de las preparaciones”.

Sobre una posible nueva entrega de El Padrino indicó que “no creo que se esté planeando, pero siempre hay sorpresas en la vida, entonces no se sabe. La nueva versión me gustó y me emocionó muchísimo”.

Por otro lado, habló sobre su rol como padre y señaló que “lo más importante para mí ha sido enseñar amor y cariño a mis hijos. Uno siempre comete errores porque somos humanos, pero siempre estoy presente para ellos”.