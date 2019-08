Aquella escena de Bajos Instintos cambió completamente mi carrera: Sharon Stone

“Sufrí un derrame cerebral y fue una situación muy difícil. Mi primer angiograma no detectó lo que me estaba pasando”, describe la actriz, productora y modelo estadounidense Sharon Stone en exclusiva para La W sobre la crisis de salud que sufrió en octubre de 2001 y a la que no suele referirse muy a menudo frente a los medios.

Tras sufrir intensos dolores de cabeza, la actriz tuvo que ser internada en un hospital de San Francisco y relató que no fue sino hasta su segundo examen que se supo que sufría una leve hemorragia cerebral provocada por un aneurisma. Stone recuerda que este incidente ocurrió poco después de los atentados terroristas del 11 de septiembre, por lo que afirma que “quizás por el caos no fue posible detectar lo que me estaba sucediendo”.

Sin embargo, aunque la actriz de 61 años ha regresado a la escena pública, la enfermedad le dejó algunas secuelas de salud como tartamudeo y dificultad para leer.

Así, sobre su recuperación, Sharon Stone relata: “Después del derrame y de saber que sobrevivía, yo no tenía claridad de mi recuperación. Tras detectar mi lesión cerebral como consecuencia del mismo, comencé a aprender nuevos idiomas, jugar juegos en el celular a diario, matemáticas y rompecabezas”. También cuenta que aunque sabe hablar español, para ella es diferente conversar con una persona que tiene acento de España y con quien habla español de México.

Cabe recordar que Sharon Stone se convirtió en un símbolo sexual y saltó a la fama en la década de los 90 tras interpretar a Catherine Tramell en el thriller erótico Basic Instinct (Bajos Instintos en Latinoamérica) en 1992 y obtuvo su primera nominación al Globo de Oro en la categoría de mejor actriz en una película dramática.

Ante la aclamación que recibió de parte de la crítica por su actuación, Stone contó que “aquella escena de Bajos Instintos cambió completamente mi carrera”. Esto, en referencia a la famosa escena en la que Catherine Tramell, su personaje, cruza la pierna y deja ver que no traía ropa interior.

Al ser consultada sobre su opinión del papel del cine en tiempos del streaming, la actriz afirma que “hemos destruido el sistema cinematográfico en sí mismo”. Sin embargo, expresa que “hoy hay mejores productos en la televisión por cable (…) quizás es una cuestión de egos decir si es más importante el Emmy que el Óscar”, concluye.

Por otra parte, sobre la situación política que viven los Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump, Stone afirma: “No estoy contenta con lo que sucede en Estados Unidos y en el mundo. Me avergüenza lo que sucede en materia migratoria y hay que prestar atención a lo que sucede en la frontera sur, tenemos que preguntarnos por qué las personas se están desplazando”. Además, asegura que ha puesto de manifiesto algunas de sus propuestas sobre la crisis migratoria frente a la ONU.

Finalmente, la actriz recordó su visita a Colombia cuando tenía 18 años, con su mejor amigo. “Tuve un momento maravilloso (…) estuve en Cartagena y Bogotá”, cuenta Stone.

