“Aquí tenemos rabito de paja”: así es el tono en sesiones del Concejo en Acacías

El presidente del Concejo de Acacías en Meta, Victor Julio Ramos Cubillos, respondió de forma particular en plena sesión. En el audio, revelado en La W, se escuchan sus reclamos frente a sus compañeros.

“No se me distraiga secretaria, no le ponga cuidado a los concejales. Dedíquese a su trabajo, aquí una demanda más, una demanda menos no me cobra ni vergüenza. Los invito a que hagan las demandas que quieran, a mi me da lo mismo, bien pueda arrancar de una vez, Procuraduría, Fiscalía, Contraloría, pero aquí también tenemos rabito de paja, acá hay cositas también de cada uno”, dice el concejal Ramos en el audio.