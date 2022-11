Argentina, Brasil, México y Paraguay, abanderados del cine latino en Venecia

Nueve producciones de Argentina, Brasil, México y Paraguay representarán a la cinematografía de Latinoamérica en el 69 Festival Internacional de Cine de Venecia, en el que las cintas de estos países participan en secciones paralelas.



El cine latinoamericano acude a la próxima edición de "la Mostra", que se celebrará del 29 de agosto al 8 de septiembre, con algo menos de representación que el año pasado en un Festival con 18 películas, que pugnarán por el León de Oro en la sección oficial a concurso.



La sección "Horizontes", que cuenta con sus propios premios y jurado y que da espacio a los formatos más innovadores, es la que acapara el mayor número de producciones latinoamericanas, cuatro en total, de las que solo una es un largometraje y opta al galardón a la Mejor Película de esta sección.



Se trata de la producción de Argentina, Francia y Holanda "Leones", dirigida por la cineasta Jazmín López y con Julia Volpato, Pablo Sigal, Macarena del Corro, Diego Vegezzi y Tomás Mackinlay en el reparto.



Dentro de "Horizontes" competirán por el premio al Mejor Cortometraje la cinta mexicana "Las manos limpias", de Carlos Armella, protagonizada por Sonia Couoh y Francisco Godínez, así como la coproducción de Paraguay, Dinamarca y Finlandia "Resistente", de Renate Costa y Salla Sorri y con el actor Alberto Bonnet.



El corto brasileño "O afinador", de Fernando Camargo y Matheus Parizi y con los actores Lui Seixas, Norival Rizzo y Sandra Corveloni, cierra la lista de producciones latinoamericanas en esta sección paralela, en la que el cineasta argentino Mauro Andrizzi se alzó el año pasado con el premio al Mejor Mediometraje, gracias a "Accidentes gloriosos".



Este año, en el que el Festival vuelve a estar dirigido por el italiano Alberto Barbera, tras la marcha de Marco Müller, los premios de la sección "Horizontes" serán tres: a la Mejor Película, el Especial del Jurado y al Mejor Cortometraje.



Fuera de concurso, dentro de las proyecciones especiales, se presentará el documental franco-argentino "El impenetrable", de Daniele Incalcaterra y Fausta Quattrini, mientras que en la sección de "Clásicos de Venecia" se exhibirá el documental "Miradas Múltiples", producción de México, España y Francia de Emilio Maillé.



Más allá de las secciones paralelas, directamente gestionadas por la organización del Festival de Venecia, participan en el marco de "la Mostra" otras producciones dentro de la llamada "Semana Internacional de la Crítica" y "Jornadas de Autor", en las que el cine latinoamericano suele tener una amplia cabida.



La cinta mexicana "No quiero dormir sola", de Natalia Beristain, competirá dentro de la "Semana Internacional de la Crítica", mientras que la producción de Italia, Argentina y Paraguay "Muta", de Lucrecia Martel, y "Tabu", del portugués Miguel Gomes (con producción brasileña) se exhibirán en las "Jornadas de Autor".



Este año habrá presencia latinoamericana también dentro del jurado que concederá los premios de la sección oficial, pues el cineasta y productor argentino Pablo Trapero será uno de sus integrantes.



Este jurado, presidido por el cineasta Michael Mann y en el que también participará la actriz francesa Laetitia Casta, deberá valorar la calidad de películas como "To the Wonder", dirigida por Terrence Malick y que cuenta en el reparto con el actor español Javier Bardem y el estadounidense Ben Affleck.



También dentro de la sección oficial de "la Mostra" figura lo último de Brian de Palma, con la producción franco-alemana "Passion", así como "The Master", dirigida por Paul Thomas Anderson y protagonizada por Philip Seymour Hoffman y Joaquin Phoenix.



Selena Gómez, Zac Efron, Dennis Quaid son algunos de los actores con películas en la sección oficial a concurso de "la Mostra", toda vez que Gérard Depardieu y Pierce Brosnan protagonizan producciones fuera de competición, donde además se presentará el documental "Bad 25", que Spike Lee ha dedicado a su amigo Michael Jackson.



El portugués se podrá escuchar en la pugna por el León de Oro con la producción franco-portuguesa "Linhas de Wellington", dirigida por Valeria Sarmiento y en cuyo reparto figuran el estadounidense John Malkovic y la española Marisa Paredes.