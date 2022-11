Arranca en México festival Corona Capital con más de 50 bandas de rock anglo

La quinta edición del festival Corona Capital arrancó en México con un cartel de rock anglo, que busca consolidar al festival como uno de los grandes del mundo gracias a bandas como Jack White, Massive Attack, Foster the People, Kings of Leon y Kasabian.



Los organizadores del evento esperan reunir a unas 140.000 personas en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la capital mexicana con actuaciones de artistas como Damon Albarn, Beck, Weezer, Kasabian y St. Vincent o Belle & Sebastian.



A diferencia de otros años en donde había lugar para artistas en español, en esta ocasión se ha apostado por un cartel compuesto enteramente por bandas anglófonas.



En su afán por entrar en la lista de los festivales más importantes del mundo, en esa edición han lanzado un brazalete electrónico para facilitar al público el ingreso al recinto y la adquisición de comida y bebida, como ya existe en Coachella y Glastonbury y Lollapalooza.



Entre las estrellas más esperadas del día está el multiinstrumentista estadounidense Jack White, así como los británicos Massive Attack y el DJ, productor y músico ruso Zedd.



Mientras que mañana los más esperados son los también estadounidenses Kings Of Leon, quienes regresan a México para presentar "Mechanical Bull", y los británicos The Kooks.