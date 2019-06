Así es cómo el grupo musical brasileño Olodum logró grabar con Michael Jackson Joo Jorge, presidente de Olodum y organizador de la grabación They don't care about us en Salvador contó que en 1995 se enteraron que Michael Jackson grabaría la canción.

Se creó una relación cultural muy importante entre el Olodum y el fútbol tras el Mundial de 1994, porque decían que traía buena suerte al equipo: João Jorge. Foto: Getty Images