Así funciona la pulsera para reducir contagios de coronavirus

‘Immutouch’ es una pulsera que vibra al tocarse el rostro y con eso reduce las posibilidades de contagiarse del Covid- 19. Cabe recordar que se puede contagiar dar por el constante contacto de ojos, nariz y boca con las manos sucias, pues usted podría tener el virus en las manos.

Esta pulsera se creó hace alrededor de hace 3 años y fue elaborada con otro fin, como no morderse la uñas, no jalarse el cabello, no espicharse la cara, pero por la propagación del virus y al saber que se debía evitar el contacto de las manos sucias con el rostro, salió a la venta.

Lea en La W:¿Cómo desinfectar el celular para evitar virus y bacterias?

Su diseñador, Justin Ith, contó que lo que hacen las vibraciones en el cerebro es enviar una respuesta negativa para evitar ese contacto, con el paso del tiempo.

Este artefacto de puede conseguir en el portal web y tiene un costo de $49 USD.

“Algo que quiero recalcar es que creamos esto en Seattle con un pequeño equipo cuando se conoció el primer paciente de coronavirus. No estamos ganando nada de esto, lo que cobramos es el precio del aparato y de la aplicación. Queremos que todo el mundo pueda tenerlo en su mano porque es un tipo de ayuda”, aseguró Ith.

Para finalizar, compartió un poco de su diseño, “sirve para adultos y para niños. Mide 27 cm de largo, en el centro está el vibrador y la correa es ajustable”.