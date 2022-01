‘Avatar’ y James Cameron se llevan el protagonismo en los Globos de Oro

"Avatar" y James Cameron se convirtieron en los protagonistas de la 67 edición de los Globos de Oro, al sumar sendos galardones en las categorías de mejor película de drama y mejor director, y eclipsar a la gran favorita de la velada, "Up in the Air", que partía con seis candidaturas.









"No estaba preparado para esto porque, francamente, pensé que Kathryn (Bigelow, su ex esposa y directora de 'The Hurt Locker') iba a ganar", afirmó Cameron sobre el escenario. "Pero quiero dejarlo claro, estoy muy agradecido", añadió.









El director de "Titanic", la cinta de mayores ingresos de la historia, también recordó al equipo que trabajó en la cinta.









"Gracias a quienes hicieron posible el mundo de Pandora, desde sus paisajes hasta sus criaturas, y a los artistas que nos dieron sus emociones para la historia, que son nuestros actores", manifestó Cameron dirigiéndose a Sigourney Weaver, Sam Worthington y Zoe Saldana, protagonistas de la obra.









El filme del cineasta canadiense, el segundo de mayor recaudación en la historia, con unos 1.600 millones de dólares ingresados hasta ahora, aspiraba a hacerse también con las estatuillas a la mejor banda sonora, que fue a parar a "Up", y la mejor canción original, que se llevó "Crazy Heart", gracias al tema "The Weary Kind".









Precisamente esa cinta fue la sorpresa de la ceremonia, ya que deparó el premio de mejor actor de drama a Jeff Bridges, el primer Globo de Oro de su carrera, tras ser nominado anteriormente por "Starman" (1984), "The Fisher King" (1991) y "The Contender" (2000).









Bridges se impuso a George Clooney ("Up in the Air"), Colin Firth ("A Single Man"), Morgan Freeman ("Invictus") y Tobey Maguire ("Brothers).









Otros dos galardones se llevó "Up", Globo de Oro a la mejor película animada además del conseguido por su banda sonora.









Uno de los grandes momentos de la gala, dirigida con un humor irreverente por el cómico británico Ricky Gervais, fue el premio de Sandra Bullock a la mejor actriz de drama, por "The Blind Side", que supone el primer Globo de Oro de su carrera.









En ese campo competía con Emily Blunt ("The Young Victoria"), Helen Mirren ("The Last Station"), Carey Mulligan ("An Education") y Gabourey Sidibe ("Precious: Based on the novel Push by Sapphire").









Además en el terreno interpretativo de comedia los galardones fueron a parar a Robert Downey Jr. ("Sherlock Holmes) y Meryl Streep ("Julie & Julia").









Para el actor estadounidense es su tercera estatuilla tras las obtenidas como parte del elenco de "Short Cuts" (1993) y como actor de reparto en la serie "Ally McBeal" (1997).









Asimismo es el séptimo Globo de Oro para Streep, que ha sido candidata en 25 ocasiones.









Ya se llevó el galardón por sus papeles en "Kramer vs. Kramer" (1979), "The French Lieutenant's Woman" (1981), "Sophie's Choice" (1982), "Adaptation" (2002), la mini-serie de televisión "Angels in America" (2003) y "The Devil Wears Prada" (2006).









La producción alemana "The White Ribbon" se alzó con el título de mejor película en lengua extranjera y se impuso así a la chilena "La Nana", de Sebastián Silva, y a "Los abrazos rotos", del español Pedro Almodóvar.









Su compatriota Penélope Cruz tampoco pudo llevarse el premio a la mejor actriz de reparto, por "Nine", galardón que fue a parar a manos de Mo'nique ("Precious").









En el campo masculino resultó ganador el actor austríaco Christoph Waltz, gracias a "Inglourious Basterds", el filme de Quentin Tarantino.









Muchos aplausos se llevó el equipo de "The Hangover", Globo de Oro a la mejor película de comedia o musical, una categoría en la que competía con "(500) Days of Summer", "It's complicated", "Julie & Julia" y "Nine", que a pesar de sus cinco candidaturas se fue de vacío.









El filme de Rob Marshall, el gran derrotado de la noche junto con "Up in the Air", aspiraba a la victoria en las categorías de mejor película musical o comedia, mejor actor de musical o comedia (Daniel Day-Lewis), mejor actriz de musical o comedia (Marion Cotillard), mejor actriz de reparto (Penélope Cruz) y mejor canción original ("Cinema Italiano", interpretada por Kate Hudson).









"Up in the Air" salvó la honra con el Globo de Oro al mejor guión, obra de Jason Reitman y Sheldon Turner.