Barry Jenkins, nominado a ‘Mejor Guion Adaptado’ y ‘Mejor Edición’ y Nicole Holofcener, nominada a ‘Mejor Guion Adaptado’ por ‘Can You Ever Forgive Me?’. Foto: Getty Images

Barry Jenkins triunfa en los Spirit Awards con su pelicula "If Beale Street Could Talk"

La W Radio en vivo desde los Spirit Awards pudo conversar con el director Barry Jenkins sobre su pelicula "If Beale Street Could Talk", la cual le represento dos premios "Mejor Director" y "Mejor Pelicula". Ademas pudimos conversar con la escritora Nicole Holofcener, quien se llevo el premio a "Mejor Guion" por la pelicula "Can You Ever Forgive Me?".

